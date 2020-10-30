【匯通天下】溫灼培：澳元70美仙支持力強

對於澳洲央行將於下周舉行議息會議，估計會把官方息率由現時0.25厘降至0.1厘水平基本上已是市場共識。甚至有市場人士估計，澳洲央行於下周議息會議上，將同時加大1,000億澳元量寬金額以購買長債，把長債息率推低。

由於上述預期已在市場上出現了一段日子，有分析認為應早被反映在澳元匯價身上。即使下周減息量寬，料澳元匯價跌幅有限。對此，筆者某程度上認同。

不過，若央行減息後，澳洲短息便要較美國聯邦基金利率範圍0至0.25厘的中間位置要低，這可對澳元匯價相當不利。再者，要留意美國總統大選，市場對美國大選憂慮正逐步升溫。從最初單只憂慮選舉結果或要延遲公布，現在甚至擔心大選有機會演變成暴亂。假如大選後亂起來，這或會削弱市場風險胃納，同時不利於澳元匯價。

從圖表分析可見，上周當澳元下試70美仙後，其確實作出了強烈的反彈。但筆者擔心，若下周美國大選出現亂子，加上澳洲央行本身減息及量寬，不排除澳元匯價有機會再考驗70美仙的支持位。故建議暫對澳元作壁上觀，而上升龐大阻力料於73美仙位置。

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