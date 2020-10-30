【市前重點睇】道指彈139點　油價續挫

美匯指數升至93.931；港匯報7.752；離岸人民幣(CNH)微升至6.7062；美元兌日圓見104.55；歐元企1.1675；英鎊報1.2929。金價反覆徘徊於1,868美元水平。布油跌3%至37.65美元；紐油報36.17美元。道指期貨跌逾100點。

●蘋果公司上季iPhone手機銷售按年倒退20.73%，至264.44億美元，低於市場預期的270.6億美元。該公司股價在盤後交易時段急跌5.28%，報109.23美元。

●亞馬遜上季收入按年增37%至961億美元，好過市場預期，惟股價盤後跌1.88%，報3,150.51美元。

●Facebook第三季收入按年增22%至214.7億美元，市場預期為198.4億美元；每股盈利2.71美元，好過去年同期的2.12美元和市場預期的1.91美元。Facebook股價於盤後交易時段表現反覆。

●11月恒生指數夜期收報24,555點，升64點，低水32點，成交21,209張。

●美國10年期國債孳息率升5.2點子，報0.8230厘。

●美國總統特朗普周四(29日)表示，連任總統大選後，將會立即推出一份「非常龐大的」刺激計劃，直言其將比民主黨籍的眾議院議長佩洛西所建議的逾2萬億美元規模更為龐大。

●美國商務部公布，當地第3季國內生產總值(GDP)破紀錄按季增長33.1%，高過預期32%。期內個人消費增幅為40.7%，亦勝預期的38.9%。

●美國勞工部公布，當地上周新申領失業救濟人數減少4萬人，至75.1萬人，低過預期的77萬人。

●歐洲央行周四議息後維持貨幣政策不變，但稱經濟下行風險明顯，將按12月公布的最新經濟預測檢討刺激措施。

●新股專輯：

-螞蟻H股孖展超購140倍，勢成「新股凍資王」。

-螞蟻A股散戶認購額逾19萬億元人民幣，料創紀錄。

●澳博首3季轉蝕逾24億元。

●建行9個月賺2,058億人民幣，減值損失飆46%。

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