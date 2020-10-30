【股民熱話】中美之爭 港股緊跟中國連環船陣營 福禍難料…
2020年10月30日 08:00
東網電視更多新聞短片
今年以來，大量中資企業尤其是科技企業來港首次或第二次上市，頂住港股，近季更有大量資金流入認購世紀新股--螞蟻集團(06688)，氣氛好不熱鬧，與陷入蕭條的本地經濟景氣形成強烈對比。
大家有沒有留意一個現象，其實這些中企新股集資上市，唔少都由內地大型國企或民企入大飛認購，當中包括內地的大型保險企業。故理論上，只要中、港兩地批准中企上市，就唔會有「失拖」的可能，皆因中資會全力支持，根本不用睇外資面色。反正一切由中資主導，一腳踢包辦晒，外資、港資可以行埋一邊。
呢種情況，令筆者想起，三國演義中的赤壁之戰。當時，為孫權和劉備聯合對抗曹操，曹操派戰船隊往赤壁應戰，可船至江中，風高浪急船身搖晃，北方士兵難抵折騰，曹操遂命人以鐵索連舟以穩定船身，「連環船」陣勢不得了！可惜最終卻不敵「東風」與火攻，被敵軍一招「火燒連環船」，70多萬曹軍潰敗而逃。
如今應對美國的打壓，中國以全面開放金融業和加大對香港國際金融中心的支持，以避免被金融圍堵，包括推動上海科創板與深港兩地金融市場配合雙邊運作、挺住中國資產價格，以及推動大灣區城市群加強戰略發展，連成一線。可港股全面傾投內地資金與中企陣營，變相與中國這單一市場綑綁在一起，風險高度集中。好的方面，就如前晚美股再度急跌，但昨日港股得以先跌後回穩，中資科技股冇有怕，騰訊控股(00700)單日收復失地兼再創新高，表現未受美股頹勢影響，彰顯港股在紅色力量支持下大局穩定，成功淡化外圍不明朗因素的衝擊。
可凡事「過猶不及」，「水能載舟，亦能覆舟」，如今港股既與中國概念連成一體，在敵人眼中，風險已集中在一點，設法主攻這一點，就能破局。雖然如今中國經濟復甦情況跑贏西方國家，但若歐、美第四季新一波疫情失控，中國的復甦勢頭亦難免會受外部需求再度轉弱所打擊。另一方面，一旦美國政局底定，再全力打擊中國經貿金融領域，名義上是「國際化」，實際上已「中國化」的港股，或將陷於無險可守的地步。
當然，筆者希望這只是杞人憂天，反正如今香港本土經濟差到冇朋友，應付危機的可信依靠選擇唔多。當然，大家都要求神拜佛中國經濟繼續穩定，國家雙循環戰略成功抵抗美國圍堵，否則就真係「冇眼睇」...
東網財經專欄作者 帥哥
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！