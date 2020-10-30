【股民熱話】中美之爭　港股緊跟中國連環船陣營　福禍難料…

大家有沒有留意一個現象，其實這些中企新股集資上市，唔少都由內地大型國企或民企入大飛認購，當中包括內地的大型保險企業。故理論上，只要中、港兩地批准中企上市，就唔會有「失拖」的可能，皆因中資會全力支持，根本不用睇外資面色。反正一切由中資主導，一腳踢包辦晒，外資、港資可以行埋一邊。

呢種情況，令筆者想起，三國演義中的赤壁之戰。當時，為孫權和劉備聯合對抗曹操，曹操派戰船隊往赤壁應戰，可船至江中，風高浪急船身搖晃，北方士兵難抵折騰，曹操遂命人以鐵索連舟以穩定船身，「連環船」陣勢不得了！可惜最終卻不敵「東風」與火攻，被敵軍一招「火燒連環船」，70多萬曹軍潰敗而逃。

可凡事「過猶不及」，「水能載舟，亦能覆舟」，如今港股既與中國概念連成一體，在敵人眼中，風險已集中在一點，設法主攻這一點，就能破局。雖然如今中國經濟復甦情況跑贏西方國家，但若歐、美第四季新一波疫情失控，中國的復甦勢頭亦難免會受外部需求再度轉弱所打擊。另一方面，一旦美國政局底定，再全力打擊中國經貿金融領域，名義上是「國際化」，實際上已「中國化」的港股，或將陷於無險可守的地步。

當然，筆者希望這只是杞人憂天，反正如今香港本土經濟差到冇朋友，應付危機的可信依靠選擇唔多。當然，大家都要求神拜佛中國經濟繼續穩定，國家雙循環戰略成功抵抗美國圍堵，否則就真係「冇眼睇」...

東網財經專欄作者 帥哥

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