【專家點評】古勝：金風科技短線可一博？

本周開市，港股就跌跌不休，尋日更一度隨外圍大跌450點，於20天線見支持，最終收市跌122點報24586，重回50天線附近，全日以陽燭收市，成交金額1,331.8億元。恒指暫時仲喺24,200至24,800點區間波動，目前螞蟻集團正在招股，市傳下周正式上市，料短線未有大跌之虞。

而下周二(11月3日)將是美國總統投票日，特朗普與拜登二人鹿死誰手即將揭曉，老古雖非美國選民，不過都相當緊張。事關誰人當選，對環球股市影響甚大。

老古估計，若特朗普連任，短線環球股市可能繼續向上，皆因其過往四年政策均對股市有利，當選後短線更具刺激作用。但中長線計，中美兩國關係將進一步惡化，對港股影響尤其大，各位股民真係要睇路。

至於拜登當選，短線由於其加稅政策或令美股受壓，對港股亦有牽制作用。但中長線來說，中美關係有望改善，利好中港股市。無論誰人當選，都係有辣有唔辣。

再睇大行報告，瑞信指金風科技首9個月付運8.3吉瓦，有望達致全年目標12至14吉瓦。由於付運價格提高，料下半年毛利率有改善。且發電機銷量增加，上調金風2021年及2022年每股盈利預測各8%及16%，睇其目標價12元，維持「跑贏大市」評級。

最後睇其走勢，金風10月中升穿過去大半年6元至8元的橫行區間，最高曾見10.88元，近日回調後再上，昨單日升逾1成收報10.6元。輔以月線圖來看，該股本月升穿大雙底頸線，後市走勢向好，上方阻力位為12元，向下跌穿9元止蝕。

東網產經專欄作者 古勝

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299