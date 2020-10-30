多倫多King West 300萬方呎綜合項目 Tridel香港首推The Well

加拿大多倫多城市魅力非凡，向來是港人熱門的投資勝地，尤其是市中心地域愈來愈多企業進駐，環境發展潛力優厚。坐落於多倫多西端King West地區的綜合用途發展項目The Well獨具特色，當中由加拿大著名發展商Tridel精心打造的三座高級住宅公寓更備受矚目，以低密度名師設計系列（Signature Series）豪宅公寓最為吸引，逾千呎單位售價約180萬加元起，已能盡享多倫多都市的頂級生活！

大型豪華綜合項目The Well極具前瞻性，在北美罕有黃金地段佔地300萬平方呎，開發高級公寓、辦公室及零售商店等七幢建築，延伸多倫多年輕一代蘇豪社區King West內奢華建築及重要交通樞紐的命脈，以破格創新精神與區內歷史風貌完美融合，更重新為多倫多市中心都市高級生活定位。

項目本身為一個集合居住、飲食、購物、工作及娛樂的大型綜合發展。合共提供150萬平方呎寫意居住空間，僅步行之距，直達90,000方呎飲食專區，多家特色食肆及酒吧隨意選擇。另設90萬平方呎零售購物商店，以及超過100萬平方呎寫字樓空間，出租情況理想，強勁需求帶動下，項目租金回報更有保證。而鄰近King West蘇豪區更充滿生活氣息，是全城最吸引旅遊地點，真正提供一切娛樂所需。

樓盤舊址原為環球郵報的根據地，屹立於Front、Spadina以及Wellington三條街道的交匯處，既身處最繁華的商業心臟地帶，靠近娛樂及金融區，亦完美置身於著名地標群之中，與職業棒球隊Blue Jay的主場館Rogers Center、加拿大國家電視塔（CN Tower）及Ripley's水族館等只是一街之隔。

The Well地理位置極其優越，無論步行還是乘車出行，皆佔盡便利優勢，僅兩分鐘步程已抵達市中心著名的地鐵系統，距離加拿大最繁忙火車站之一聯合車站僅1.3公里，同時連接到高速公路Gardiner Expressway等，多元化的公共交通網絡四通八達！

徒步遊走周邊頂尖商圈、時尚潮流購物中心也倍覺自在，由項目僅步行距離，可直達King West蘇豪區內所有酒吧、特色餐廳及多個娛樂熱點。由餐飲、購物、工作、生活與娛樂體驗均一應俱全，精緻生活圈可隨心而行，難怪步行評分高達96分。加上附近名校林立，如多倫多大學、喬治布朗學院等，為子女未來教育舖出康莊大道。

星級發展商Tridel今次為The Well綜合社區全力設計三座高檔公寓，以壓軸形式開售的名師設計系列頂級公寓實屬萬眾期待，共14層坐擁98個豪華單位，面積介乎1,161至3,259方呎，售價由約180萬加元起，因在Wellington街安靜一隅，獨享現代繁華鬧市中寧靜與渾厚的文化底蘊，勢成專業人士入市首選。另外兩座名為經典系列（Classic Series I 及Classic Series II）的高層公寓，則位於燈火輝煌的Front街之上，分別樓高38層及22層，各自設有400及258個單位俯瞰華燈璀璨的日夜城市美景，其中一期經典系列的樓盤近九成半單位已售，足見買家反應愈趨火熱，項目預計於2022年夏季或秋季陸續入伙。

為隆重介紹尊貴項目，將於11月2日起，一連七天於中環德輔道中33號1樓設有展銷會，期間舉辦多場講座，屆時周末期間場內更有律師及按揭專家即場詳細講解，向客戶提供物業詳盡資訊及當地置業注意事項。

多倫多物業展銷會及購買加拿大物業須知事項講座

日期：11月2至8日

時間：中午12時30分至下午6時30分

地點：中環德輔道中33號1樓（港鐵中環站B出口/香港站C出口）

講座時間：11月5日(周四)中午12時30分

11月6日(周五)中午12時30分

11月7、8日(周六、日)中午12時30分、2時30分、4時30分

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