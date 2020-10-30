澳洲布里斯本West End大型綜合住宅項目　首期28萬港元起　

澳洲第三大城市布里斯本近年「華麗轉身」，當地大型銀行Westpac推算，在昆士蘭政府銳意發展該府城(Capital City)的基建設施下，布里斯本樓價於2021至2023年料見20%升幅，冠絕澳洲；澳洲最大地產代理之一Ray White，今期誠意推介布里斯本West End區大型藝術住宅綜合項目West Village，當中最新一期公寓Arcadia South Gallery，首期僅由港幤28萬元起，呎價低至2,700元起，所有單位均連車位發售，更擁5厘租金保障計劃、送FIRB申請費用、送律師費。

Ray White銷售總監許嘉宇表示，布里斯本基建項目近年接二連三，如六星級綜合旅遊渡假及娛樂區 ─ 皇后碼頭區Queen's Wharf正在重建，而布里斯本機場第二跑道亦已落成，吞吐量有望與新加坡及香港機場並駕齊驅；另外，連接布里斯班南北的鐵路Cross River Rail亦興建中，此等項目不僅可推動經濟發展，更促使布里斯本人口每年持續增長，州際移民(Interstate Migration)為各州之冠。

至於座落在當地West End區的全新大型社區式綜合項目West Village，他形容，猶如改寫了West End區面貌，矚目程度媲美近年銳變的香港灣仔囍帖街。項目毗鄰South Brisbane，佔地達2.6公頃，集住宅、商業、綠化、藝術中心、醫療中心、幼兒中心及超市Woolworths等於一身。而項目舊址則為著名品牌Peters Ice Cream工廠，會進行保育成文化遺產。

West Village的落成將全方位改變區域面貌 成為娛樂購物「新蒲點」

整個West Village提供了多座公寓及聯排別墅，部分更已落成，而最新全港獨家開售的Arcadia South Gallery，則屬第四幢住宅項目，涵蓋1房至3房，開則以用家主導，為罕有市區大面積戶型，1房由710方呎起、兩房則由915方呎起、3房更由1,367方呎起，配2.7米的挑高樓底加上採用歐洲Miele百年精品廚具。項目首期由港幤28萬起，呎價僅2,700元起，所有單位連車位。本周展銷更送5厘租金保障計劃、送FIRB申請費用及律師費優惠。

許嘉宇又提到，由於West End區鄰近多所頂尖學府及名校網區，所以家庭客入住佔比相當高。由West Village前往格里菲斯大學(Griffith University)僅4分鐘，10分鐘亦到昆士蘭科技大學及昆士蘭大學，附近又有昆州排名第一的公立中學Brisbane State High以及Brisbane男、女子Grammar School。項目周邊配套亦發展成熟，一河之隔已達市中心CBD，步行10分鐘又可達South Brisbane火車站，而且該區有一條著名食街Boundary Street，薈萃環球美食。

至於Arcadia South Gallery與項目內已落成的Arcadia North Gallery更同屬「姐妹盤」，均由日本上市發展商Sekisui House聯乘日系匠人設計師Akira Isogawa精心打造，由大堂、公共空間以至內籠等非常精細，充分體現日本「職人精神」，Sekisui House過往亦在澳洲有眾多享負盛名的項目，如悉尼的Central Park等，故絕對有信心保證。

對West Village有興趣的人士，歡迎在本周六、日蒞臨中環文華東方酒店1樓松鶴廳，參加布里斯本West Village展銷會，屆時還有專家教你部署布里斯本樓市的策略講座可供參加。

布里斯本West Village展銷會

日期：10月31至11月1日(星期六至日)

時間：上午11時-下午7時

地點：中環文華東方酒店1樓松鶴廳

免費投資講座：

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星期六：下午1點 下午4點

星期日：下午1點

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星期日：下午4點

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