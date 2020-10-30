港股偏軟　騰訊阿里回吐　小米飆近4%

道指期息跌近200點，港股早段跌過百點，恒生指數於24,500點水平上落；國企指數跌60點，失守9,900點關；科技指數偏軟，企7,650點水平。

ATMX四大科網股個別發展，騰訊回吐近1%，失守600港元；阿里巴巴亦跌近1%，跌穿300元關。昨日爆上的美團回吐1.6%，最新報292.4元。小米集團追落後，逆市飆3.9%報22.65元，是表現最佳藍籌。

滙豐控股回穩，股價升0.7%報32.55元。其他金融股普遍向下，友邦保險跌0.4%；工、中、建三大內銀股跌0.4%至0.7%；中國平安、中國人壽跌及香港交易所0.9%。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299