海航控股：將遞延支付可續期公司債「18海航Y4」利息

海航控股在上交所公告稱，決定遞延支付可續期公司債「18海航Y4」的利息，該期債券全部應付利息金額為5,880萬元人民幣(下同)。

公告顯示，該公司應於11月5日支付「18海航Y4」自2019年11月5日至2020年11月4日期間的利息。公告引述募集說明書稱，債券附設發行人遞延支付利息權，除非發生強制付息事件，本期債券每個付息日發行人可自行選擇將當期利息以及按照本條款已遞延的所有利息及孳息推遲至下一個付息日支付。

資料顯示，「18海航Y4」發行金額為8億元，票息7.35%。

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