香港9月私宅售價指數報382.6　租金指數按年挫9%

差餉物業估價署公布，香港9月私人住宅單位售價指數報382.6，按月回升約0.4%，按年亦升約0.3%，結束2個月跌勢。今年首9個月樓價上升約0.89%，較去年同期約6.1%的升幅為低。

9月份兩類面積單位樓價走勢各異。當中實用面積1,075方呎及以下中小型售價指數向上，最新報384.9點，按月上升約0.44%，而今年首9個月則只漲約0.76%。而實用面積1,075方呎以上大型住宅單位指數報315.9點，按月再跌約1%，今年首9月則仍上升約0.86%。

至於9月租金指數報179.3，按月回落近1%，終止3個月升勢；按年更大挫約9.1%。首9個月則下跌高達5.5%。

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