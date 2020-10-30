港股格局：姚浩然料以區間上落為主 比亞迪繼續「放紙鳶」
2020年10月30日 10:23
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時富財富管理董事總經理姚浩然表示，美國總統大選將至，投資者態度傾向審慎。而港股在期指結算後，市場料以觀望氣氛為主，恒指將於24,000至25,000點之間上落，相信焦點新股上市後表現將成市場焦點。
北水繼續吸納科技股，騰訊控股(00700)及美團點評(03690)周四(29日)分別錄得約37億及25億元淨買入，帶動股價破頂。姚指，螞蟻集團(06688)正招股上市，帶動中資科技股向好，但由於騰訊及美團累積升幅已多，冇貨在手宜待調整再入。而ATMXJ中，以京東集團(09618)走勢相對落後，值得留意。
新能源車股比亞迪股份(01211)第三季純利飆13.6倍，姚浩然認為其業績好過預期，且未來行業前景正面，相關股份值得看好，不妨繼續「放紙鳶」。
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