港股格局：姚浩然料以區間上落為主 比亞迪繼續「放紙鳶」

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，美國總統大選將至，投資者態度傾向審慎。而港股在期指結算後，市場料以觀望氣氛為主，恒指將於24,000至25,000點之間上落，相信焦點新股上市後表現將成市場焦點。

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