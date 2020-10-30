上季全球智能手機出貨量升1%　小米首登三甲

2020年第3季，全球智能手機出貨量達到3.48億部，按年增長1%，按季則大漲22%。三星第3季出貨量上升2%至8,020萬部，位居第一位；華為下滑23%至5,170萬部，排名第二位；小米首次登上三甲，出貨量達到4,710萬部，增長達45%。

由於9月份新iPhone並未推出，蘋果公司第3季僅排第四，出貨量4,320萬部，下降1%；國內手機廠Vivo排名第五，出貨3,180萬部。第六至九位次為Oppo、Realme、聯想及Transsion，出貨量分別為3,110萬部、1,510萬部、1,020萬部及840萬部。

分析師表示，小米生產的手機搶奪了華為市場，於第3季小米智能手機出貨量增加了1,450萬部，華為損失了1,510萬部。作為主要戰場的歐洲，華為的出貨量下降了25%，小米則錄得88%增長。雖然如此，但小米仍須面對來自Oppo及Vivo的競爭，因它們已經發展至東南亞，現正向歐洲進發。

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