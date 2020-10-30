港股格局：洪龍荃料維持上落市 看好新經濟股
2020年10月30日 10:41
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港股周五(30日)早間向下，低位見24,441點，藍籌股中以小米集團(01810)一度升逾5%表現最好。
現時市場繼續觀望下周美國總統大選結果，中原資產管理投資總監洪龍荃表示，大選結果對美股和港股的影響重大，現時市場認為最好的情況是拜登以較大差距勝出美國總統選舉，參議院和眾議院則由共和黨和民主黨各有控制權。
他續指，港股近日走勢較外圍股市強，主因是新冠肺炎疫情控制較好，以及人民幣匯價呈強，預期下周恒指大致維持在24,000至25,000點區間內上落。雖然大型新經濟股近日接連創新高，但他認為此板塊繼續長期看好，因疫情令人們消費習慣改變，科技公司的產品和服務滲透率有繼續上升潛力。
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