港股格局：洪龍荃料維持上落市　看好新經濟股

現時市場繼續觀望下周美國總統大選結果，中原資產管理投資總監洪龍荃表示，大選結果對美股和港股的影響重大，現時市場認為最好的情況是拜登以較大差距勝出美國總統選舉，參議院和眾議院則由共和黨和民主黨各有控制權。

他續指，港股近日走勢較外圍股市強，主因是新冠肺炎疫情控制較好，以及人民幣匯價呈強，預期下周恒指大致維持在24,000至25,000點區間內上落。雖然大型新經濟股近日接連創新高，但他認為此板塊繼續長期看好，因疫情令人們消費習慣改變，科技公司的產品和服務滲透率有繼續上升潛力。

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