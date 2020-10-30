【瑞通推介】美團及騰訊破頂後　購沽證點揀？

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國第3季國內生產總值(GDP)按季增長33.1%，增速較預期快，道指隔晚(29日)收報26,659點，升139點或0.5%。恒指今(30日)早再跌逾100點，曾跌至24,500點以下，再失50天線，並暫錄四連跌。

恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入近1,500萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾4,900萬元，反映投資者稍為看好後市回升。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價23,400至23,499點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

新經濟股繼續強勢，昨日輪到美團點評發力破頂。有券商上調美團目標價至310元，看好集團線上滲透率加快、訂單平均金額提升、以及將有更強廣告需求。美團第3季平台新增近30萬間小店，營業額按季增長18.4%。美團昨午突破前頂位283.6元後升勢轉急，最多飆7%，直撲300元大關但未成功，最終收報297.2元，漲6.1%；今早曾回吐3%，低見288元，其後跌幅收窄。昨錄逾25億元北水淨買入美團。輪證資金流方面，昨有超過1億元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,800萬元淨流入。

阿里巴巴管理層料今年「雙11」將有逾8億名消費者、25萬個品牌參與。另阿里將於下周四(11月5日)將公布截至9月底季度業績。阿里昨隨市向下，一度跌穿300元關，收跌1.5%於302.6元；今早跌約1%，再失300元關口，後市阻力留意近期高見的309.4元歷史高位。昨有約1億元淨流入其好倉，為最多資金淨流入的個股相關資產好淡倉項目，而其淡倉同日亦有逾30萬元淨流入。

騰訊旗下Riot Games開發的《英雄聯盟》正式登上手機平台，另公司將於11月12日公布季績。騰訊昨低開後逐步收復失地，午後更曾倒升逾2%，高見614元的歷史新高，尾市升勢回順至0.6%，報605元，14日RSI續處70以上的超買區，三連升累漲7.7%。騰訊今早走低約1%，在600元附近徘徊。昨錄逾37億元北水淨買入騰訊。輪證資金流方面，昨分別有逾1,600萬元和逾1,000萬元淨流入其好倉和淡倉。港交所上日同樣午後轉升，高位曾升1.9%至384.8元的1個月高位，全日收報383.4元，升1.5%。多隻中概股陸續在港第二上市的消息不斷，加上螞蟻集團上市在即，帶動港交所連續兩日抽升，累漲逾5%。港交所今早跌逾1%，於380元以下整固。昨有逾440萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有逾290萬元淨流入。

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