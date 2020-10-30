IDC：第3季iPhone出貨量跌10.6%　排名第4

國際數據公司(IDC)發布的第3季全球智能機市場統計報告顯示，第3季度全球智能機出貨量為3.536億部，較去年同期下跌1.3%。三星繼續以22.7%的市場佔有率排名第一；華為位居第二，但出貨量下跌22%至5,190萬部，市場佔有率為14.7%。

小米第三季出貨量按年增長42%至4,650萬部，超越蘋果公司(Apple Inc.)躍居第三；Apple季內iPhone出貨量為4,160萬部，下跌10.6%；Vivo排名第五，出貨量為3,150萬部，增長4.2%。

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