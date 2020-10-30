【專家點評】李偉傑：合景悠活中線具前景

在2017年、2018年、2019年三個財政年度， 集團的營業收入分別為4.63億、6.59億和11.25億元人民幣，年復合增速達56%；相應的淨利潤分別為4,414.8萬元、7,968.2萬元和18,498.7萬元人民幣，年復合增速達到105%，利潤增速大於收入增速，規模效益凸顯成長性優越。集團曾榮獲多個獎項，包括中國指數研究院評選的2020中國物業服務百強服務質量領先企業十強。 於2019年，就每平方米收益及收益增長率而言，合景悠活於於大灣區領先物業管理公司前10名中分別排名第一及第二，反映集團在規模效益帶來收益增長的重要性，同時亦具有領先地位。

集團亦提供一系列增值服務，包括針對住宅物業的二手物業代理服務，家居清潔，維修，為年長住戶改建公寓設計及針對商業物業的裝潢改建，設施維修及租賃廣告空間等業務，同時在多元業務開展新的盈利增長點，通過智能化和創新業務，挖掘出了巨大的成長潛力。 公司通過人臉識別、駿天眼、EBA設備管理系統、一合平台等智能科技，打造未來型智慧社區。此外集團亦於海南有項目，將受益於海南特區的發展， 上市時集團引入多名實力雄厚的基石投資者，他們的投資策略多以長倉為主，且從暗盤價表現已消化相當沽盤，反而有利後市中線股價，前景仍可看高一線。

大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士)

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