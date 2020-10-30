【飯碗不保】受疫情重擊 埃克森美孚將裁員1.4萬人

能源巨頭——埃克森美孚周四(29日)宣布，到2021年間將裁員1.4萬人，相當於總員工的15%，主要是新冠肺炎疫情嚴重打擊能源需求和油價表現。

埃克森美孚表示，在這1.4萬人中，1,900名為美國白領員工，主要是在休士頓總部進行組織調整、退休和績效評估後減少的人手。截至去年底，該公司聘用約88,300人，其中13,330人為合約員工。

埃克森美孚指並未對裁員人數設下確切的數字，但預計將裁減幅度約為現有人力的15%。該公司10月初曾宣布在歐洲解僱1,600人，並在澳洲宣布裁員計劃。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299