港島私人住宅細單位9月平均呎價按月跌1.5%

差餉物業估價署公布，香港9月份各區私人住宅實用面積431方呎以下細單位的平均每方呎售價，只有港島區下跌，其餘2區向上。

其中港島區細單位平均每方呎售價約17,125港元，較8月份下挫約1.5%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約736萬元。

至於九龍區細戶平均每方呎售價約15,632元，按月顯著上升約6.7%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約672萬元。

新界區平均每方呎售價約14,034元，按月亦漲約2.5%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約603萬元。

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