【高盛推介】港股曾失24500點 嚴選恒指牛熊證
2020年10月30日 11:10
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：美股隔晚反彈。美國第3季國內生產總值(GDP)初值，以年率計按季增長33.1%，為自紀錄以來最大單季升幅。
恒指昨(29日)下跌122點；今(30日)早繼續下跌，現報24,558點，跌27點，為連續第4日下跌。
觀察恒指牛熊證資金流向，可見昨日資金轉向部署牛證，錄得約1,360萬元資金流入，並且集中在24,100點以下收回價的產品。昨日流入熊證的資金則集中在25,100點以下收回價的產品。
投資者如計劃部署牛證，貼牛選擇可留意恒指牛(50156)，與現價有約350點差距，並可留意收回價稍遠一點的恒指牛(64477)。遠牛選擇可留意恒指牛(59643)及恒指牛(52909)，與現價有約700及800點差距。
恒指牛(50156)，收回價24,218點，行使價24,118點，換股比率10,000，槓桿比率46.8倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
恒指牛(64477)，收回價24,168點，行使價24,068點，換股比率10,000，槓桿比率44.4倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
恒指牛(59643)，收回價23,869點，行使價23,769點，換股比率10,000，槓桿比率29.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
恒指牛(52909)，收回價23,750點，行使價23,650點，換股比率20,000，槓桿比率25.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如計劃部署熊證，貼熊選擇可留意恒指熊(53220)，與現價有約250點差距，並可留意收回價稍遠，在24,850至25,050點間的恒指熊(52908)及熱門條款恒指熊(58593)。遠熊選擇可留意恒指熊(50164)，與現價有約700點差距。
恒指熊(53220)，收回價24,787點，行使價24,887點，換股比率10,000，槓桿比率55.2倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
恒指熊(52908)，收回價24,888點，行使價24,988點，換股比率10,000，槓桿比率43.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
恒指熊(58593)，收回價25,046點，行使價25,146點，換股比率10,000，槓桿比率32.3倍，熱門條款。
恒指熊(50164)，收回價25,250點，行使價25,350點，換股比率20,000，槓桿比率27.5倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。
本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！