【專家樓評】李志成：磚頭有價 投身地產代理有前景

疫情影響經濟，不過本港樓市「抗疫力」強勁，樓價僅錄輕微調整，市場承接活躍。樓市為何過去一年未有大跌？

這問題可以從三大因素探討。首先，香港人鍾愛磚頭，仍然有置業剛性需求，因為本港房屋供應長期短缺，供不應求情況顯著，對樓價有支持。第二，各地政府相繼推行量化寬鬆救市，全球「水浸」，不少資金流入相對比較穩健的樓市博「升值」，加上低息環境持續，有利業主慳息，支持物業交投。第三，金融海嘯後，政府推出不同程度樓市辣招，樓市槓桿不如1997年金融風暴時期，目前按揭比率低於6成，業主負擔不重，持貨力較強，劈價賣樓情況較少。磚頭價值備受肯定，房地產市場充滿商機，行業前景樂觀。

疫情影響下，最新失業率回升至6.4%，創近16年新高。各行業不少大機構裁員減薪，包括航空業及服務業，這些行業不少從業員為優秀專才，溝通能力出色，外形端莊，不妨考慮投身地產代理行業，可以讓他們有充分發揮機會，亦可接觸不同類型客戶，每天接受新挑戰。

地產代理收入取決於銷售成績，為多勞多得的行業，只要勤奮打拚，收入無上限，可以媲美、甚至超越專業人士。市場精英加盟可以為地產代理行業注入新力量，令行業更加有活力。

香港置業行政總裁 李志成

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