【高盛推介】小米漲5%跑贏大市　近期資金傾向部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：小米昨(29日)升約1.9%；今早高開約2.3%後升幅擴大，最高見23.1港元，最新仍抽升5%，報22.9元，跑贏大市及現時升幅最大的藍籌股。

有券商指小米將於11月公布第3季業績，料期內收入增長26%；並重申其「買入」投資評級，目標價25元。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金傾向部署好倉，當中認購證於截至本周三(28日)的4個交易日皆錄得資金流入，合共約2,150萬元，而昨日則見資金沽出。牛證於過去9個交易日錄得資金流入，合共約4,200萬元。認沽證於本周三、周四共錄得約350萬元資金流入。

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