【專家樓評】陳坤興：放寬高成數按揭　促二手樓轉活

政府按揭保險計劃放寬已超越一年，而過去一年的二手樓市亦確實起了明顯轉變，即使整體經濟受新冠肺炎疫情影響而大受打擊，市場陷入「史無前例」的大衰退，疫情對各行各業帶來衝擊。唯獨是疫情底下，過去的二手樓市交投卻是不跌反升，截止目前為止，今年至今整體二手成交量已接近38,000宗，比起去年同期的34,800宗，逆市反彈9%之多。

整體二手交投不跌反升，反映市場上購買力仍在，再者按金管局提供的最新數字，在今年8月底整體銀行體系客戶總存款約達14萬8,439億港元，較去年12月底的13萬7,715億元的水平，在今年首8個月整體客戶總存款錄得約近8%的增長，反映本地資金仍然相對充裕。

Q房網香港董事總經理 陳坤興

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