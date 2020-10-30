【專家樓評】黃詠欣：金融從業員申請高成數按揭　點解遇阻滯？

最近有客人購入800萬元的物業，打算申請80%按揭，即貸款額為640萬元(連保費)，客人從事金融業。惟他的薪金組合較為複雜，包括每月薪金33,000元、每月膳食津貼2,000元、年終雙糧33,000元(即平均每月2,750元)以及季度花紅(2018年為20萬及2019年為25萬元，合共約45萬，即平均每月約18,750元)，經計算後，他的每月收入大約為5.65萬元。幸好疫情下金融業未算太受影響，銀行都願意接受其申請，不過每間銀行對於其薪金計算各有不同。

有銀行將他近2年的季度花紅打8折，即平均每月花紅為15,000元，再加他每月薪金、津貼及雙糧合共37,750元，即每月收入為52,750元，但該行不批其爆壓測65%申請，故貸款額只有600萬元；另有銀行則以近1年季度花紅25萬元再打7折計算，即平均每月花紅為14,583元，再加他每月薪金等37,750元，即每月收入為52,333元，該行接納其爆壓測申請，亦都批出640萬元，不過息率較高；也有銀行季度花紅毋須打折，不過要取其近兩年季度花紅當中較低的一年去計算(即2018年20萬，平均每月花紅為16,666元)，另外亦不計算其膳食津貼，經計算後每月收入為52,417元，但銀行要索取近兩年季度花紅每次的入帳紀錄，客戶未能全部提供，故批核胎死腹中。

雖然面對幾間銀行都未能成功批出客人的按揭要求，但我們在有多間合作銀行底下，最終都能為客戶找到適合銀行，不單計算所有薪金、津貼及雙糧，季度花紅更不用打折，亦肯接受其爆壓測申請，最終批出貸款額640萬(連保費)，息率為H+1.45%，更享有保費66折。

最後，筆者建議若果屬於不固定收入人士，而薪金當中包括了獎金、花紅、佣金及津貼等等，在置業前可先向銀行或專業人士作查詢，可以的話不妨作預先評估，另外亦要保存最近兩年的入息證明就會較為穩妥。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣