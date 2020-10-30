特朗普對華「戰績」：各種失敗加一個重大變化

外國傳媒報道，美國總統特朗普當初在競選時承諾改寫美國與中國的經濟關係，他指摘這種關係導致美國的製造基地空心化，並使美國工人陷入貧困。而他主持白宮的4年對他自己列出的指標影響有限。

關於中國，美國公司今天談起的擔憂和增長目標大多與特朗普上任時一模一樣。他「離經叛道」、發動了史無前例的貿易戰──共和黨本是主張自由貿易的，而經濟學家說，這最終是導致了美國製造業職位減少而非增加。特朗普曾發誓對抗中國政府對本土企業的支持，但後者卻絲毫未改。

然而，美國對華態度受到了特朗普的任期的顯著影響。慢慢地，這種變化可能會影響兩國經濟關係──以現任總統難以實現的方式。其還凸顯出，不管是誰贏得了11月3日的大選，華盛頓的對華政策都永久性地改變了。

以下是特朗普為中美經濟關係改革制定的指標，以及這些指標在他執政期間的表現：

在2016年一份標題為《改革中美貿易關係，實現美國偉大復興》(Reforming the U.S.-China Trade Relationship to Make America Great Again.)的競選文件中，特朗普承諾挽回數百萬個美國工作崗位並重振美國製造業。

幾年來關稅措施不斷升級，但美國公司一如既往地堅守中國業務，幾乎沒有甚麼公司計劃撤離中國，而實際上沒有一家打算回到美國。

美中貿易全國委員會5月和6月進行的一項會員調查顯示，87%的受訪者都沒有計畫將生產線遷出中國。只有4%的人表示計劃將業務轉移到美國，主要是因為中國消費者需求滯後。而11%表示正在將生產線遷往泰國和墨西哥等其他地方。

至於製造業工作職位，在特朗普於2018年開始對中國加徵關稅之後，增長非常平緩。聯儲局工作人員研究報告顯示，儘管由於政府的貿易保護主義舉措，一些公司的就業出現小幅增長，但被投入成本上升和報復性關稅的影響，帶來的更大拖累因素所抵銷。

另外，在2016年競選時，特朗普宣稱，在他擔任總統期間，「我們將對知識財產權盜竊和強迫技術轉讓零容忍。」

實際情況無甚變化。根據上海美國商會6月和7月進行的調查，在華經營的美國公司2020年報告受到知識財產權侵權之害的比例與特朗普上任前大致相當。

美中貿易全國委員會的調查則另外顯示，13%的會員表示，它們在2020年被要求轉讓技術，而2019年該比例為5%。雖然在1月份與特朗普政府簽署的第一階段貿易協議，以及新採用的外國投資法中，中國在這方面做出了承諾，但是美中貿易全國委員會表示，「目前尚不清楚其將如何合理實施。」

美國貿易代表辦公室已為第一階段協議的條款和可執行性辯護。該辦公室還表示，該機構會定期解決美國公司對中國同行的投訴。

此外，特朗普反華計劃的一個關鍵部分是，迫使北京放棄他所謂的一種為中國公司提供不公平幫助的制度。特朗普分析稱，從出口補貼到低於市場的貸款利率，競爭環境對試圖與中國對手競爭的企業不公。

第一階段協議未解決此問題。官員們曾表示，這將是第二階段協議的內容，但尚不清楚是否或何時會有第二階段協議。同時，北京加倍支持本土創新，宣布設立一項基金來支持半導體產業。

美中貿易全國委員會今年早些時候的調查顯示，絕大多數會員繼續報告說，中國的國有企業和私營企業都在從政府那裡獲取補貼或其他好處。

美國貿易代表辦公室說，讓中國改變是一項正在推進中的工作，而且談判將繼續進行。「中國並未停止其所有非市場行為是顯而易見的，但很明顯，本屆總統和本屆政府在成功挑戰這一行為方面做的比歷任政府都要多，如果中國不遵守協議，總統非常願意採取行動。」