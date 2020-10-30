證監會歐達禮回應壹傳媒股價異動冇新意　團體批評不負責任

歐達禮出席證監會舉辦的年度合規論壇時提到壹傳媒股價大幅波動一事，僅指壹傳媒股價上漲之後，警方採取行動，證監會也發表了兩項聲明，闡明了作為市場監管者的作用，重申該會所做的一切會根據其獨立和公正而行，確保外界對香港市場的信心，但就未有披露調查進度。

香港政研會主席鄧德成批評，證監會就事件所發的聲明只是官樣文章，未有具體交代如何追究涉事者相關責任，「講完等於冇講」，而且其他機構若出現類似事件，證監會便要求相關機構即時解畫，但對壹傳媒卻採取另一套做法，令人懷疑證監會偏幫壹傳媒。他又指，事件發生至今已經2個多月，但證監會仍沒有向公眾交代調查進展，處理手法毫不透明。

金融服務界議員張華峰亦認為，由於8月的股價波動涉及多個小股東的利益，成交量亦大，故壹傳媒有責任就異動公布相關訊息。另外，就算調查需時，他認為證監會亦應初步公布調查結果，先向公眾交代，而早前警方已拘捕了15名涉嫌有關男女扣查，有資金遭凍結，「人又走咗、錢又冇」，對小股東沒有保障。

壹傳媒股價今日最低曾見0.246元，收市報0.248元，跌0.8%，成交126萬元。