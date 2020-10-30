二手樓價指數報176.84點　按周微跌0.01%

二手樓價走勢反覆，中原城市領先指數CCL報176.84點，按周微跌0.01%，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.80點，創9周新高，按周升0.33%。

CCL(中小型單位)報178.04點，按周升0.26%。CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣連升2周，均為10周以來再現，分別累升0.86%及0.79%。預期樓價即將擺脫谷底，CCL Mass有望結束連續9周於180點窄幅爭持，CCL(中小型單位)可望結束9周於177點水平爭持的局面。

CCL四區樓價指數，上周三區升一區跌，本周更出現四區齊升，是近23周首見，樓價有見底回升的跡象。新界東CCL_Mass最新報192.00點，創13周新高，按周升1.04%，升幅為6周最大，連升3周共1.91%。顯示大圍新盤推售，刺激新界東樓價向升。九龍CCL_Mass報175.33點，創6周新高，按周升0.14%，連升2周共1.60%。新界西CCL_Mass報164.19點，按周升0.38%，連升2周共0.50%。港島CCL_Mass報186.17點，按周升0.10%。