【市後重點睇】道期續瀉371點　人民幣先升後回

美匯指數升至93.92；港匯報7.7530；離岸人民幣(CNH)先升後回，最新報6.6981；美元兌日圓見104.36；歐元企1.1678；英鎊報1.2915。金價處1,872美元。油價跌幅收窄約1%，布油報37.19美元；紐油報35.79美元。道指期貨跌371點，歐股全線低開，三大市場跌幅介乎0.77%至1.18%。

●市後關注點

-18:00 歐元區9月失業率；歐元區第3季國內生產總值(GDP)按季；歐元區10月消費物價指數(CPI)

-20:30 美國9月個人收入及開支

-21:45 美國10月芝加哥採購經理指數(PMI)

-22:00 美國10月密歇根大學消費情緒指數終值

-莎莎發盈警，料6個月蝕逾2億元。

-中銀香港9個月提取減值準備前淨經營收入按年跌3%。

●IDC：第3季iPhone出貨量跌10.6%，排名第4。

●第3季全球併購金額逾6萬億元，季度計今年首度回升。

●上季全球智能手機出貨量升1%，小米首登三甲。

●【飯碗不保】受疫情重擊 埃克森美孚將裁員1.4萬人。

●【宅經濟】Zoom市值一度超越能源巨頭埃克森美孚。

●新冠肺炎：Apple臨時關閉法國17間門店，另3間如常運作。

●日本9月工業產值按年跌9%，失業率3%。

●美國總統大選「史上最燒錢」，最壞情況美股或跌兩成...

●超級新股：螞蟻集團凍資1.3萬億元，認購人數近147萬，齊破紀錄。

●【股神戰績】巴菲特持比亞迪股份12年帳面勁賺逾350億元。

●瑞銀財富管理：3大因素撐人民幣，短期目標6.6。

●香港9月私宅售價指數報382.6，租金指數按年挫9%。

-港島私人住宅細單位9月平均呎價按月跌1.5%。

●駿隆：10月強積金回報2.6%，人均賺5,958元。

●傳港股企業版同股不同權不會實行。