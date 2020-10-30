中銀香港9個月提取減值準備前淨經營收入按年跌3%

期內計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入280.27億元，按年下降12.9%，主要由於淨息差收窄，部分跌幅被平均生息資產增長所抵銷；計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨息差按年收窄32個基點，至1.38%，主要由於市場利率下降，存、貸款市場競爭激烈，以及貸款重訂價期檔較存款短，令貸存利差收窄。

面對市場環境的挑戰，該行積極主動管理資產及負債，貸款規模穩健增長，存款結構優化，支儲存佔比上升，抵銷部分負面影響。淨服務費及佣金收入按年減少2.4%，至82.41億元，受新冠肺炎疫情及經濟下行影響，零售、旅遊及貿易等行業受到衝擊，信用卡業務、買賣貨幣及匯票的佣金收入減少，保險、貸款及基金分銷佣金收入亦有所下降。惟股票市場交易活躍，帶動證券經紀佣金收入上升，繳款和信託及託管服務的佣金收入亦錄得增長。

此外，今年出售若干債務證券投資錄得較高淨收益，抵銷以上部分收入降幅。期內經營支出按年減少0.5%，其中人事費用增長，主要反映年度調薪，以及員工津貼和福利支出增加。折舊亦有所增加，主要是資訊科技基礎設施折舊支出上升。其他經營支出下降。成本收入比率為27.05%，成本效益持續處於本地銀行業較優水平。

該行減值準備淨撥備為19.34億元，客戶貸款的信貸成本為0.16%，較去年全年增0.02個百分點，主要受新冠肺炎疫情影響，宏觀經濟展望不確定性增加，審慎更新預期信用損失模型參數，引致減值準備撥備有所增加。

若單計今年第3季，該行提取減值準備前之淨經營收入為141.94億元，較第2季增加2.4%。計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入按季下降11.7%，主要因市場利率持續下跌，令貸存利差收窄，該行積極優化存、貸款價格管理，抵銷部分負面影響，淨息差按季收窄22個基點至1.17%。

期內淨服務費及佣金收入較第2季增加9.4%，證券經紀、貸款、基金分銷、信託及託管服務和匯票的佣金收入增加，保險、信用卡業務、買賣貨幣及繳款服務的佣金收入則按季下跌。此外，出售若干債務證券投資錄得較高淨收益。經營支出按季上升2.8%。

上季該行減值準備淨撥備為港幣5.68億元，較第2季減少，主要由於第3季的預期信用損失模型參數較第2季相對穩定，以及貸款增長較為溫和，導致減值準備撥備有所下降。