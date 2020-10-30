【零售浩劫】莎莎發盈警　料6個月蝕逾2億元

若計及使用權資產及物業、機器及設備作出相關的初步估算減值撥備約3,000萬至7,000萬元，該期間的期內虧損約為2.3億至3億元，去年同期的虧損為3,650萬元。

上述的計提減值撥備約3,000萬至7,000萬元，由於採納香港會計準則第36號所確認之零售店舖資產減值(包括使用權資產及物業、機器及設備)，在新冠肺炎疫情影響下，零售店舖(尤其是香港特區的遊客區)的銷售大幅下跌，以致出現虧損而作出減值撥備。此減值撥備為非現金性的會計處理方式，因此對集團在該期間的現金水平並無任何影響。

集團的現金足以應付現時業務所需，於2020年9月30日，集團現金及銀行結存約為5.9億元。

新冠肺炎疫情於全球爆發，影響到集團所有實體店的經營，包括香港特區、澳門特區、中國內地及馬來西亞市場的業務。各地政府實施出入境檢疫管制措施，令旅客人數急劇下跌，而當地本地客的銷售亦因社交隔離措施而見疲弱，店舖人流及零售銷售同樣大幅下跌，零售消費疲弱不堪。

面對前所未見的全球性病毒爆發，目前的營商環境實在是十分艱難。雖然如此，集團積極採取不同的應變措施，包括積極減少位於遊客區的店舖，並與業主商討減租、洽談短期租約等事宜，同時亦加強產品類別管理，透過清貨及成本管理等減省營運開支。此外，集團亦積極投入發展電子商貿及O2O業務，加快邁進新零售時代。