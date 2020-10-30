博士蛙國際控股被取消上市地位

由於該公司未能刊發截至2011年12月31日止年度全年業績，其股份自2012年3月15日起已暫停買賣。其後，該公司資不抵債，未能符合《上市規則》第13.24條的規定擁有足夠的業務運作或資產。該所先後於2016年1月27日、2016年7月28日及2017年2月10日根據《上市規則》第17項應用指引將該公司置於除牌程序的第一、第二及第三階段。

該公司於2017年8月21日除牌程序第三階段屆滿之前向聯交所提交復牌建議。於2019年9月27日，上市委員會認為該復牌建議不再可行，因此決定根據《上市規則》第17項應用指引取消該公司股份的上市地位。上市(覆核)委員會於2019年12月30日決定維持上市委員會取消該公司上市地位的決定。

該公司於2020年1月9日向上市上訴委員會申請覆核除牌決定。上市上訴委員會於2020年10月20日決定維持上市(覆核)委員會取消該公司上市地位的決定。按此，該所將於2020年11月3日上午9時起取消該公司的上市地位，並已要求該公司刊發公告，交代其上市地位被取消一事。該所建議，該公司股東如對除牌的影響有任何疑問，應徵詢適當的專業意見。