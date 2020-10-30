亂世無回頭！克魯格曼警告：別天真以為特朗普下台就太平

美國總統大選僅餘數日，有人認為，只要用選票踢走特朗普，民主黨候選人拜登勝選上台即可望撥亂反正，讓美國恢復特朗普主政前的原貌！不過，連2008年諾貝爾經濟學獎得主、《紐約時報》專欄作家、一直狠批美國總統特朗普施政的克魯格曼(Paul Krugman)也警告，這種期待未免「天真得無可救藥」。

他認為，即使特朗普下台，今世代美國仍將是深陷兩極對立、充斥瘋狂陰謀論，甚至右翼恐怖主義高漲的國家。倘若民主黨在11月3日選舉大獲全勝，橫掃白宮與國會參眾兩院，日後可望逆轉特朗普許多重大政策，環境保護和社會安全網或會更強，有錢人稅率也將大幅提高。

不過，他指出，特朗普任內影響最深遠的遺毒不在內政，而在國際事務！他直言，特朗普摧毀了美國過去70年以來，在世界舞台上扮演的特殊角色，如今變得蕩然無存。誰會料到美國身為規則導向貿易體制的創立者和曾經的捍衛者，竟會對外國進口貨品加徵關稅，卻基於不誠實的論點，例如宣稱「從加拿大進口鋁威脅美國國家安全」？

若美國高階官員一方面疏遠長期民主友邦，另方面卻對匈牙利這類民主形同崩潰的國家表示友好，甚至對沙特阿拉伯這種「殺人不償命的專制國家」也示好，美國還配稱自由世界的領導者嗎？

克魯格曼表示，特朗普若敗選，拜登政府或許會努力恢復美國在國際舞台扮演的傳統角色。美國將開始依循貿易規則；重新加入巴黎氣候協定，並取消退出世界衞生組織(WHO)的計劃；承諾對盟國的支持，重建與其他民主國家的聯盟關係。不過，即使一切都是最好的發展，「已炒熟的蛋也無法再恢復原狀」，要挽回喪失的國際信任，需數十年、甚至好幾世代的時間。