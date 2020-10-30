樓價UPDATES：馬灣珀麗灣累劈80萬沽

二手單位減價才有承接，馬灣珀麗灣三房海景單位，8月放盤，累減3口價共80萬港元售出，成交價約740萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中半山曉峰閣3座低層D室，實用面積約646方呎，兩房間隔，望山景，今年8月開始放盤，原業主開價1,900萬元，經議價後減價20萬元或約1.1%，最終以1,880萬元沽出，實用呎價約29,102元，原業主於1996年11月以約823.8萬元購入，持貨24年帳面獲利約1,056.2萬元，物業升值約1.3倍，屋苑本月累錄2宗二手買賣。

●北角莊士維港軒高層C室，實用面積350方呎，兩房改一房間隔，享海景，原叫價865萬元，放盤1個月，累減35萬元或4%，以830萬元沽出，實用呎價23,714元，原業主於2012年5月購入上址，當時作價515萬元，持貨8年帳面獲利315萬元離場，單位期內升值61%。

●鰂魚涌太古城10月暫錄得33宗，平均實用呎價19,550元，其中廬山閣高層G室，實用面積589方呎，兩房則王，望內園景，以1,070萬元易手，實用呎價18,166元，新買家屬於用家，原業主於2012年9月以758萬元買入，持貨8年帳面獲利312萬元，單位升值約41%。

●西灣河鯉景灣逸康閣中低層C室，實用面積約489方呎，兩房間隔，叫價約910萬元，議價後以約868萬元成交，實用呎價約17,751元，新買家為外區客，以市價承接作自用，原業主於2016年11月以約706萬元購入，是次轉售帳面獲利約162萬元，物業升值約23％。

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九龍區

●荔枝角曼克頓山10月錄約5宗成交，包括6座低層G室，實用面積674方呎，三房間隔，望海景，原先開價1,600萬元，經多番調減，終以1,355萬元成交，減幅逾15%，實用呎價約20,104元，原業主於2015年5月以1,100萬元購入，是次轉手帳面獲利255萬元，升值約23%。

●西南九龍匯璽10月錄約5宗二手買賣，包括2B中高層J室，一房間隔，實用面積約381方呎，以950萬元放盤2個月後，獲外區客接洽，議價後減價50萬元，以約900萬元成交，實用呎價約23,622元，新買家為首置客，睇樓3後入市，原業主於2017年4月以約739萬元購入，是次轉售帳面賺約161萬元，物業升值逾2成。

●西南九龍御金‧國峯7座中層D室，實用面積453方呎，一房間隔，5月放盤叫價980萬元，本月初調整叫價至918萬元，現以890萬元成交，5個月累減90萬元，實用呎價19,647元，新買家為新盤向隅客，多輪銷售均未能抽中前籌揀選心儀單位，遂轉投市區二手一房戶，原業主於2012年以743.1萬元一手購入，持貨8年帳面獲利146.9萬元離場，單位升值約2成。

●大角咀港灣豪庭10座低層E室，兩房間隔，望園景，實用面積約346方呎，以約14,000元放租2日，即吸引同區客洽詢，議價後減租500元，以13,500元租出，實用呎租約39元，新租客為家庭客，樓2次即決定承租。

●紅磡黃埔花園10月錄31宗成交，比9月全月26宗交多5宗或19%，平均實用呎價16,264元，近日成交包括11期1座高層G室，實用面積505方呎，兩房間隔，望街景，以808萬元易手，實用呎價16,000元，原業主於1997年以423萬元買入單位，持貨23年轉手帳面獲利385萬元離場，單位期內升值約91%。

●慈雲山永利樓低層A室，實用面積389方呎，兩房一廳間隔，原開價350萬元，放盤2星期，減價20萬元，減幅5.7%，最終以330萬元成交，實用呎價8,483元，原業主早於1986年購入上址，當時作價24萬元，持貨34年至今沽售帳面獲利306萬元，單位期內升值12.8倍。

●啟德天寰3座中層A室，三房間隔，實用面積約640方呎，以約27,000元放租2星期，吸引外區客洽詢，議價後減價2,500元或約9%，以24,500元租出，實用呎租約38.3元，新租客為三人家庭，睇樓1次即決定承租，業主於2017年6月以約1,249.3萬元購入上述單位。

●藍田滙景花園10月暫錄約6宗成交，平均實用呎價16,012元，單位為11座高層C室，實用面積612方呎，三房間隔，最初開價990萬元，議價後以971萬元易手，實用呎價15,866元，新買家為同區分支家庭，是次入市自用。

●將軍澳新都城3期2座低層B室，實用面積406方呎，兩房間隔，原以678萬元叫價放盤，吸引九龍區新婚客承接，商議後調減25.5萬元，以652.5萬元成交，減幅約3.8%，實用呎價約16,071元，原業主於2011年2月斥資298萬元購得，是次轉手帳面獲利354.5萬元，帳面升值近1.2倍。

●將軍澳SAVANNAH第3C座中層C室，實用面積約481方呎，兩房及梗廚間隔，今年9月開始放售，原先叫價900萬元，最終於日前以880萬元交吉形式易手，減價20萬元或2%，實用呎價約18,295元，原業主約於2016年5月以573.8萬元購入，持貨至今約4年帳面獲利約306.2萬元，物業升值約53%，賈目現時約有67個放盤，入場價由650萬元起。

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新界區

●馬灣珀麗灣10月累錄16宗買賣，較上月減少3宗或16%，屋苑31座中層B室，實用面積588方呎，三房間隔，遠眺機場海景，8月放盤價為820萬元，累減3口價共80萬元，最終以740萬元沽出，實用呎價12,585元，原業主於2010年10月以380.8萬元買入，持貨10年帳面獲利359.2萬元，單位升值約94%。

●荃灣全‧城滙10月錄得8宗買賣，其中6座低層D室，實用面積522方呎，兩房間隔，因租約未完，不設睇樓，叫價1,100萬元，放盤4個月，累減132萬元，以968萬元易手，實用呎價18,544元，新買家為年輕上車客，本身與家人居於區內，原業主於2017年9月以760萬元一手買入，持貨3年轉售帳面獲利208萬元，單位升值約27%。

●屯門大興花園1期4座中層H室，實用面積428方呎，兩房兩廳間隔，日前獲區內準新婚首置客垂青，而原業主增加議幅，累積減價14萬元，上述買家決定以526萬元購入自用，實用呎價12,290元，屬市場價。

●元朗YOHO MIDTOWN本月錄11宗買賣，較上月9宗多22%，平均實用呎價約15,700元，其中2座低層G室，實用面積443方呎，兩房間隔，叫價735萬元，微減2萬元，以734.98萬元沽出，實用呎價16,591元，新買家為上車客，睇樓約1個月，曾經洽購其他單位，唯還價幅度與業主接受的議幅有大差距，眼見放盤相繼售出，選擇收窄，最終接受議幅有限的現實，隨即承接上址。

●粉嶺花都廣場10月暫錄約7宗買賣，屋苑9座高層G室，實用面積526方呎，三房間隔，議價後以650萬元獲承接，實用呎價12,357元，原業主於2012年以302萬元購入單位，持貨8年沽出帳面獲利348萬元離場，單位升值約115%。

●沙田第一城10月暫錄36宗買賣，已超越上月全月錄約30宗，屋苑最新錄17座低層A室，實用面積451方呎，三房間隔，議價後以645萬元易手，實用呎價14,302元，原業主則於2009年以179萬元購入單位，持貨11年，是次沽出單位獲利466萬元離場，單位升值約2.6倍。