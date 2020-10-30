【悲情樓市】第三季私宅落成量勁跌69.7%

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，首三季私宅累積落成量數字，已等同去年全年，但相比政府今年全年預測有一段距離，難望達標。而據該局資料，上季施工量約3,500伙，亦較對上一季顯著下跌約51.4%。

張氏續稱，今年供應難達標除了受肺炎疫情影響，也與發展商側重樓盤銷售工作，令建築進度減慢有關。由於施工量亦出現下挫，也會影響日後落成數量，形成惡性循環，政府又欠缺中短期私宅供應措施，預期供應不足情況仍會持續。

整體一手住宅潛在供應亦未見突破，截至9月底，未來3至4年一手供應料約9.2萬伙，按季維持不變，續為2016年第一季後最少。運房局發言人稱，有關潛在供應量包括1.1萬伙貨尾、6.2萬伙未售樓花、以及1.9萬個在已批出並可隨時動工的「熟地」單位。整體供應中，料有7.3萬伙為實用面積少於753方呎中小型戶，佔供應量80%。

信置副主席黃永光表示，項目屬臨海地段，位置優越，配套完善，加上新開幕的大型商場，極具潛力，為公司土地儲備增添一幅上佳的地皮。

資料顯示，項目總樓面約154.67萬方呎，補地價金額55.68億元，每方呎補價約3,600元，為日出康城項目新高。市場預期將來實用呎價可達約1.8萬至2萬元水平。

【上季私宅樓價指數跌1%】

受新冠肺炎疫情影響，根據差餉物業估價署公布臨時數字，今年第三季私人住宅單位售價指數按季跌約1.1%，但首9個月仍上升約0.9%，較去年同期約6.1%升幅顯著收窄。

資料顯示，9月份私樓售價指數報382.6點，按月回升約0.4%，連跌兩個月後向上。相反，受經濟轉差拖累，上月私宅租金指數報179.3點，按月回落約1%，終止3個月升勢，今年累積跌幅錄約5.5%。

事實上，十大屋苑10月份交投回落，但樓價上揚。中原指，該批屋苑期間暫錄259宗買賣，較9月全月少約4.8%，佔90%項目平均呎價上升，其中將軍澳新都城及鴨脷洲海怡半島，按月分別漲6.6%及6.1%最多。

二手成交量方面，荔枝角美孚新邨10月暫錄15宗買賣，該行馮健平稱，該盤交投量按月急挫44.4%，主因是細價平盤已被吸納，盤源所餘無幾，市場焦點又轉移到新盤。該行柯勇亦表示，大型一手項目搶奪二手市場購買力，將軍澳新都城期內錄17宗買賣，較9月大跌逾40%。

此外，反映主要二手屋苑價格走勢的中原城市領先指數，按周微跌0.01%至176.84點。但四區樓價指數本周齊升，屬近23周首見，當中新界東期內漲1.04%最多至192點，創13周新高，其次新界西亦升0.38%。