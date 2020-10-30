道指低開134點　Apple業績勝預期照跌3%

多隻重磅科技股上季業績出爐，雖然表現皆勝預期，但股價依然受壓，拖累美股道指周五(30日)低開134點，報26,524點，以科技股為主的納指挫96點，至11,089點。

投資者亦受美國總統大選將至的不確定性困擾，美國銀行警告，投資者希望下周選舉後出現明確的勝出者，無論是總統特朗普抑或民主黨候選人拜登，否則股市或冧20%。

公司消息方面，蘋果公司(Apple Inc.)上季業績勝預期，但iPhone收入減少21%，大中華業務收入亦倒退29%至79億美元，消息拖累股價早段挫3.18%，至111.65美元。

電商「一哥」亞馬遜第3季純利跳升兩倍至63億美元，每股賺12.37美元，遠超預期的7.55美元，惟公司對今季業績預測保守，加上送貨及抗疫相關開支不斷攀升，對盈利響起警號，股價早段挫1.78%，至3,153.71美元。

社交媒體Facebook(Fb)上季純利急升29%至78.5億美元，每股賺2.71美元，遠好過預期的1.9美元，但股價早段仍挫2.23%，至274.58美元。另一社交媒體Twitter上季每日活躍用戶數目約1.87億，只較第2季輕微增加100萬，消息拖累股價早段大冧15.83%至44.13美元。