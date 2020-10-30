【環球冧市】美股再挫230點 大行警告有機會暴跌兩成

美國總統大選進入直路之際，歐美疫情嚴重觸發市場憂慮，加上美國大型科技企業業績展望令人失望，環球股市在十月最後一個交易日爆發小股災。

美國道指早段曾再瀉230點，現報26,513點，跌145點或0.55%。以科技股掛帥的納指早段瀉172點，低見11,013點。標指曾瀉30點，低見3,279點。港股11月期指夜市報24,185點，高水78點。

雖然尋求連任的美國總統特朗普於民調顯示一直落後民主黨候選人拜登，但美國銀行警告，一旦雙方就大選結果出現爭拗，恐牽連美股暴瀉兩成。

數據方面，美國商務部公布，當地9月份個人開支增加1.4%，多過市場預期的1%增幅，期內個人收入亦升0.9%，高過預期增長0.4%，反映就業市場改善帶動收入增長，並推動消費。

周五亞洲股市普遍捱沽，其中恒生指數盤中曾瀉556點，收市插479點或1.95%，收報24,107點，險守兩萬四關。不過10、20及50天線全失守，全周更累跌811點。惟全月計，仍累升648點或2.76%。

恒指周五低開50點後，曾轉升13點，見24,600點。惟午後沽壓加劇，盤中曾跌556點至24,029點。國企指數跌195點，報9,760點。港股總成交1,521億元。港股通錄淨流入59.26億元，按日縮47.6%，但「北水」維持淨買貨一個月未斷纜。

亞洲主要股市周五顯著受壓，當中日本日經225指數跌1.52%，報22,977點，失守兩萬三關。南韓首爾綜合指數更挫2.56%，報2,267點。新加坡及印度股市各跌1.1%及0.34%。歐洲主要股市周五亦低開，德國DAX指數曾低見11,450點，跌1.28%；英國富時100及法國CAC指數早市曾跌0.85及1.1%。

臨近總統大選，市場避險情緒高漲，日圓持續強勢，曾升至104.13日圓兌每美元的近月高位。每百日圓兌每港元曾漲0.47%，高見7.448港元。

市場對於2016年特朗普爆冷勝出的結果仍歷歷在目，加之疫情下郵寄選票或激增，以至無人敢一口咬定拜登定能輕易當選。美銀直指，不論誰勝誰敗，一旦大選結果出現激烈爭議，白宮權力交接在12月、甚至明年1月20日就職典禮前仍存在不確定性，將引發避險情緒升溫，美股最壞情況恐瀉兩成。

該行指，倘特朗普在選舉日領先，但同時有郵寄選票未點算，股市將持續波動，直至選票點算完畢；一旦雙方得票勢均力敵，又或者有問題的選票及州份需重新點票，股市有機會重現2000年情況。當年民主黨候選人戈爾和共和黨的小布殊曾因點票問題而鬥足個多月，拖累標指瀉逾5%。該行並警告，倘任何一方拒絕接受選舉結果，經濟將要承受「不確定性衝擊」，股市跌勢將更為慘烈。

京華山一研究部主管彭偉新認為，大選結果未明、全球疫情仍未受控，以至市場不確定性愈滾愈大，股市值博率不高，投資者不宜進行風險投資，獲利便應適時沽出。

他續指，假設特朗普順利連任，股市有機會在短時間內上升，但隨後針對中國的政策亦會陸續推出；相反，若拜登勝出，特朗普亦會想盡辦法推翻結果，為市場帶來太多不明確因素。

【滬股勁挫1.4% 十月埋單險倒跌】

A股在10月份最後交易日隨外圍市況倒跌收場，惟全月計滬深三大指數仍成功扭轉9月急瀉局面，順利為投資者「避險」。滬綜指本月仍險守0.2%升幅，深成指及深圳創業板指數更分別累漲2.55%及3.15%，收報13,236點及2,655點。

隨着A股第三季業績發布期結束，兩市公司季績的按年增速有望創下3年來最勁。據外電統計顯示，目前逾3,400家A股公司已披露季績，整體淨利潤按年增約37%，為2017年來同期高位，反映不少行業已從今年上半年的新冠肺炎疫情衝擊恢復過來。

不過，海外股市波動不斷加劇，拖累周五滬深三大指數由升轉跌，幾乎以全日最低位收市。滬綜指全日跌1.47%至3,224點，與深成指均創逾1個月最大單日跌幅。深成指及創業板指周五亦分別急跌2.09%及1.63%，四日升勢雙雙斷纜。

美國總統大選日子臨近，刺激部分投資者先行獲利套現，外資周五亦透過滬、深股通淨沽逾56.73億元人民幣(下同)，同時A股兩市成交按日飆近12%至8,708億元。人民銀行雖進行千億元的7天期逆回購操作，但10月僅累計「放水」1,500億元。

內地券商粵開証券指，若外圍繼續暴跌，將對A股形成負面影響。即使近期A股獨立行情仍較明顯，但市場開始憂慮今年3月全球股市勁插情況重現，特別是11月初國際大事臨近，短期市場或以波動調整為主。