有玄機？上兩次公開撐候選人！今次「股神」選擇沉默...

外國傳媒報道，美國大選已進入倒數階段，目前市場幾乎認定民主黨候選人、前副總統拜登將打敗現任總統特朗普，入主白宮。不過，有一位最知名的投資者，對民主黨前兩位候選人都「出錢出力」，今年卻到現在仍未表態，更別說公開支持拜登！他就是「股神」巴菲特。

報道指出，「股神」巴菲特曾在奧巴馬2011年競選連任時幫其籌款，在希拉妮於2016年總統大選對上特朗普時，「股神」更不遺餘力地為她站台，當時更狂轟特朗普未公開報稅資料，曾經作出「單挑」行動。

美國無黨派組織回應政治中心(CRP)數據顯示，巴菲特曾在2012與2016年，分別贊助奧巴馬與希拉妮的競選活動，但至今卻未有任何資料顯示曾捐助拜登。巴菲特仍持續贊助民主黨國會競選委員會(DCCC)，但他最近一位捐贈的個人候選人，是亞利桑那州民主黨參議員候選人Mark Kelly。

在巴菲特的投資旗艦巴郡，特朗普和拜登的擁護者勢均力敵。根據CRP的數據，巴郡員工對特朗普競選團隊捐贈20萬美元，對拜登則是22.5萬美元。

儘管如此，拜登看似仍較獲巴菲特青睞。拜登本月稍早在一場股東視訊會議上宣稱，最近曾與巴菲特通電話，兩人一致渴望能「以他人所不能及的方式，領導這個爛透了的世界」。