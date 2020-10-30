【企業WVR】阿里：看不到任何原因不做　資管公司反對

阿里巴巴首席財務官武衛7月時，向香港交易所上市主管陳翊庭發函，表示公司歡迎並支持擴大WVR至企業。阿里更直言，「看不到任何原因」不將WVR的好處擴大至企業股東。在上市規則8A章下，要求同股不同權架構上市的公司必須是「創新公司」，而股東為個人或企業不會影響公司是否「創新」，故此WVR擴大至是自然進程。

阿里指，港交所的角色是制定清晰的規則，如會計、披露等，相信只要公司有足夠透明度，上市企業申請人的企業架構只是「觀點與口味」(opinion and taste)。而適應多樣化治理結構的監管體系為成熟市場的標誌，投資者可根據清晰的披露作出其投資決定。

阿里又提到，港交所2018年進行上市制度改革，容許WVR、第二上市，提升香港國際金融中心競爭力。自此，4間WVR企業在港上市，並集資2,070億元，認為有關制度令高增長且創新的公司可以來港上市。

不過，大型資產管理公司如貝萊德、道富環球等則反對，認為「同股同權」架構為最佳方式，認為企業WVR只限市值大的公司使用，但大型公司毋須需要有關方式、也不應有更多特權，同時亦會令中小股東的權利更加混亂。