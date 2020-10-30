【產經評論】金融冧市揭序幕　苦日子尚在後頭

美國總統大選愈臨近，投資者愈感不安，美股本周大波動，就連早前炙手可熱的科技股亦遭拋售，顯示市場信心薄弱。歸根究柢，現任總統特朗普是否連任，關係到這3年多美國內外政策的延續性，影響的不只是美國經濟，更關係到國際局勢和世界景氣，故全球皆屏息以待。政治市向來難測，再疊加疫情反彈打擊第四季復甦步伐，資金選擇沽貨離場避險不難理解，更要提防「熊市歲晚例淡」，環球恐以大冧市迎接明年經濟大蕭條！

過去3年多，特朗普高舉反全球化及美國優先的旗幟，在內逆經濟理論大舉減稅，對外則發動貿易戰，翻轉了全球一體化格局。更甚的是，中美關係不斷惡化，美國除打關稅戰外，更針對中國科企，不是徵收巨額罰款，就是斷供關鍵零件；金融方面，美國部分退休基金被迫拒投中資股、美監管又針對會計準則問題，引發中概股退市潮；更開打「香港牌」，取消對港特殊待遇，並對中港多位官員實施制裁，估計第二份名單如箭在弦。

如斯巨變，不但影響着美國企業和經濟，更重要的是改變了「地球村」格局，促使全球兩大經濟體中美全面脫鈎，目前最先反映在製造業供應鏈，特朗普變相啟動利益重新分布的按鈕。近年中國的貿易和製造業遇冷、經濟增長放緩，部分訂單流往南韓、越南等亞洲經濟體，正正就是美國政策變化造成牽一髮動全身的效應。

可以預見，特朗普能否連任主宰未來世界命運，若任期獲延長，必定持續推動中美脫鈎，足以確立世界一分為二，屆時以中國為首的去美元陣營，將藉內循環、加快推展數碼人民幣及加強地區發展，抗衡美元霸權；而美國則會繼續恃着晶片技術和金融優勢，全方位圍堵中國5G，將全球通訊制式推向東、西兩制發展，對全球經貿、人才交流、企業和產業策略起着根本影響。

也許眼前更切身的潛在打擊是全球財富瀕危！本周美股大跌，是市場愈益擔心選舉結果會存在重大爭議，令刺激經濟方案一拖再拖，美國經濟將因此而錯過「用藥」時機，疊加疫情急彈及特朗普不需再「呵護」選民，預示當今亂局只會更不堪。事實上，今次由美股大跌所引發全球金融市場震盪，就連石油、黃金等商品價格亦跟瀉，完全沒有避險資產可言，甚有「通殺」崩盤的敗局影子。說不定今次大選，就成為今年金融市場壓軸登場的「超級黑天鵝」，全球大洗牌一觸即發，苦日子尚在後頭！