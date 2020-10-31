東方日報B1：美大選憂慮　拖冧環球股市

美國總統大選進入直路之際，歐美疫情嚴重觸發市場憂慮，加上美國大型科技企業業績展望令人失望，環球股市在10月最後一個交易日爆發小股災。亞洲股市普遍捱沽，其中恒生指數盤中曾瀉556點，險失兩萬四關。美國道指早段曾再瀉497點，低見26,161點。雖然尋求連任的美國總統特朗普於民調顯示一直落後民主黨候選人拜登，但美國銀行警告，一旦雙方就大選結果出現爭拗，恐牽連美股暴瀉兩成。

以科技股掛帥的納指周五早段瀉318點，低見10,867點。標指曾瀉57點，低見3,252點。

港股表現差強人意，恒指周五(30日)收市插479點或1.95%，收報24,107點，失守20天及50天線，全周更累跌811點。惟全月計，仍累升648點或2.76%。

恒指周五低開50點後，曾轉升13點，見24,600點，惟午後沽壓加劇，盤中曾跌556點至24,029點。國企指數跌195點，收報9,760點。港股總成交1,521億元。港股通錄淨流入59.26億元，按日縮47.6%，但「北水」維持淨買貨一個月未斷纜。

亞洲主要股市周五顯著受壓，當中日本日經指數下跌1.52%，報22,977點，失守兩萬三點關。南韓股市更挫2.56%，報2,267點。新加坡及印度股市各跌1.1%及0.34%。歐洲主要股市周五亦低開，德國DAX指數曾低見11,450點，跌1.28%；英國富時100及法國CAC指數早市曾跌0.85及1.1%。

臨近總統大選，市場避險情緒高漲，日圓持續強勢，周五曾升至104.13日圓兌每美元的近兩個月高位。每百日圓兌港元曾漲0.47%，高見7.4448港元。

市場對於2016年特朗普爆冷勝出仍歷歷在目，加上疫情下郵寄選票或激增，以至無人敢一口咬定拜登定能輕易當選。美銀直指，不論誰勝誰敗，一旦大選結果出現激烈爭議，白宮權力交接在12月、甚至明年1月20日就職典禮前仍存不確定性，將引發避險情緒升溫，美股最壞情況恐瀉兩成。

該行指，倘特朗普在選舉日領先，但同時有大量郵寄選票未點算，股市將持續波動，直至選票點算完畢；一旦雙方得票勢均力敵，又或者有問題的選票及州份需重新點票，股市有機會重現2000年情況。當年民主黨候選人戈爾和共和黨的小布殊曾因點票問題而鬥足個多月，拖累標指瀉逾5%。該行並警告，倘任何一方拒絕接受選舉結果，經濟將要承受「不確定性衝擊」，股市跌勢將更為慘烈。

京華山一研究部主管彭偉新指，大選結果未明、全球疫情未受控，以至市場不確定性愈滾愈大，股市值博率不高，投資者不宜進行風險投資，獲利便應適時沽出。他續指，假設特朗普順利連任，股市有機會在短時間內上升，但隨後針對中國的政策亦會陸續推出；相反，若拜登勝出，特朗普亦會想盡辦法推翻結果，為市場帶來太多不明確因素。