美高梅中國上季續蝕7.3億 收益挫93%
2020年10月31日 00:19
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何超瓊任聯席董事長的美高梅中國(02282)第三季度業績繼續按年由盈轉虧。公司公布，截至9月底止3個月，總收益按年收縮93.71%至3.63億元；經調整物業EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)錄得虧損7.3億元，去年同期為盈利15.48億元。
至於1至9月累計，該公司經調整EBITDA亦由去年的盈利46.25億元，大幅惡化至今年的虧損17.38億元。
公司表示，為紓緩新冠肺炎疫情影響，同時響應澳門政府呼籲，盡量保留澳門工作職位，公司已採取若干措施，包括減少薪酬開支及延遲若干資本開支。
該公司第三季度的多項營運指標亦錄得顯著按年跌幅。其中，主場地和貴賓賭枱贏額俱按年減少95%，貴賓賭枱轉碼數按年挫89.25%至9.29億美元，貴賓賭枱贏率亦跌1.8個百分點至1.9%，顯著低於公司稱的正常範圍2.6至3.3%。另外，其主場地賭枱投注額和贏率分別跌93.24%和6.3個百分點，分別至1.43億美元和17.3%。
公司於澳門經營兩個場地，其中以路氹區的美獅美高梅表現較遜色，在第三季度收益按年收縮96.51%至9,935.7萬元；經調整EBITDA虧損4.56億元，去年同期為盈利6.92億元。期內該處客房入住率僅7.4%，按年跌85個百分點；每間可供入住客房收益9.6萬元，按年跌93.73%。
至於位處澳門半島的澳門美高梅，其第三季度經調整EBITDA虧損2.74億元，去年同期為盈利8.55億元。期內該處客房入住率和每間可供入住客房收益分別跌84.6個百分點和90.12%，至分別12.3%和19.3萬元。