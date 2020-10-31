美股收市：道指跌幅縮至157點　納指挫逾2%

美國總統大選進入直路之際，歐美疫情嚴重觸發市場憂慮，加上美國大型科技企業業績展望令人失望，美股3大指數周五(30日)下挫。道指最多曾跌515點，尾市跌幅收窄，收報26,501點，跌157點或0.59%；標指收報3,269點，跌40點或1.21%；納指收報10,911點，跌274點或2.45%。

總結全周，道指、標指、納指分別累跌6.47%、5.64%、5.51%。3大指數均創自3月20日以來全周最大跌幅。10月份，道指、標指、納指累跌4.61%、2.77%、2.29%。

大型科技股公布業績後普遍向下，蘋果公司(Apple Inc.)上季業績勝預期，但iPhone收入減少21%，拖累其股價周五跌5.6%。電商「一哥」亞馬遜第3季純利跳升兩倍至63億美元，但股價全日跌5.45%。社交媒體Facebook上季多賺29%，股價亦重挫6.31%。

瑞銀資產管理的多資產戰略負責人Evan Brown表示，正如我們從這些大公司一些業績引發的反應中看到的那樣，超出預期也不足以讓這個市場滿意，這可以說明其中很多股票的估值已經到頂了。

雖然尋求連任的美國總統特朗普於民調顯示一直落後民主黨候選人拜登，但美國銀行警告，一旦雙方就大選結果出現爭拗，恐牽連美股暴瀉兩成。

數據方面，美國商務部公布，當地9月份個人開支增加1.4%，多過市場預期的1%增幅，期內個人收入亦升0.9%，高過預期增長0.4%，反映就業市場改善帶動收入增長，並推動消費。

市場對於2016年特朗普爆冷勝出的結果仍歷歷在目，加之疫情下郵寄選票或激增，以至無人敢一口咬定拜登定能輕易當選。美銀直指，不論誰勝誰敗，一旦大選結果出現激烈爭議，白宮權力交接在12月、甚至明年1月20日就職典禮前仍存在不確定性，將引發避險情緒升溫，美股最壞情況恐瀉兩成。

該行指，倘特朗普在選舉日領先，但同時有郵寄選票未點算，股市將持續波動，直至選票點算完畢；一旦雙方得票勢均力敵，又或者有問題的選票及州份需重新點票，股市有機會重現2000年情況。當年民主黨候選人戈爾和共和黨的小布殊曾因點票問題而鬥足個多月，拖累標指瀉逾5%。該行並警告，倘任何一方拒絕接受選舉結果，經濟將要承受「不確定性衝擊」，股市跌勢將更為慘烈。

京華山一研究部主管彭偉新認為，大選結果未明、全球疫情仍未受控，以至市場不確定性愈滾愈大，股市值博率不高，投資者不宜進行風險投資，獲利便應適時沽出。

他續指，假設特朗普順利連任，股市有機會在短時間內上升，但隨後針對中國的政策亦會陸續推出；相反，若拜登勝出，特朗普亦會想盡辦法推翻結果，為市場帶來太多不明確因素。