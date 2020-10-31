Twitter用戶增長遜預期　股價插21%創6年來最大單日跌幅

社交網站Twitter股價周五(30日)收挫21.11%，報41.36美元，為2014年以來最大單日跌幅。

公司公布，第3季收益9.36億美元，按年增長14%，市場預期7.73億美元；廣告收益增長15%至8.08億美元；純利約2,900萬美元，市場預期淨虧損7,929萬美元；每股收益0.04美元，市場預期虧損0.1美元。

不過，Twitter第3季的日均可變現活躍用戶(mDAU)按年增長29%，至1.87億，不及市場預期的1.95億，按季僅增100萬。

反觀其他社交網站，在新冠肺炎疫情下居家隔離措施令消費者多花時間於社交媒體，Snap及Pinterest第3季用戶量均有所增加。

Twitter指出，10月份與9月份看似一樣，很多廣告客戶的活動及產品發布重臨，另料假日購物季節的力量和時機亦將發揮出來，不過今年與以往不同，購買季節或有所快，數碼化程度亦更高。

然而，Twitter指美國總統大選前後的時期存在不確定性，隨着大選臨近，很難預測廣告客戶的行為會有如何變化。第2季許多品牌因對美國內亂的反應而減慢或暫停支出，其後才相對快速地增加支出追趕。