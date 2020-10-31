中國經濟：10月份製造業PMI跌至51.4　小型企業市場需求不足

中國統計局公布，10月份製造業採購經理指數(PMI)為51.4，預期51.3，前值51.5，是自3月份以來連續位於盛衰分界線之上，表明製造業總體持續回暖。

統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，隨着做好「六穩」工作、落實「六保」任務的各項政策措施持續發力，中國經濟延續穩定恢復態勢。

期內，生產指數為53.9，按月微落0.1個百分點，新訂單指數為52.8，按月持平，均持續位於盛衰分界線以上，表明製造業生產繼續回升，需求穩步改善。從行業情況看，部分傳統製造業恢復有所加快，其中，紡織、化學纖維及橡膠塑料製品、黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工、金屬製品等行業生產指數和新訂單指數按月均有不同程度上升。

新出口訂單指數和進口指數為51和50.8，分別高於9月0.2和0.4個百分點，均連續兩個月位於擴張區間，主要是穩外貿穩外資政策效應持續顯現，疊加近期世界主要經濟體製造業恢復性改善，中國進出口進一步回暖。

主要原材料購進價格指數和出廠價格指數為58.8和53.2，分別高於9月0.3和0.7個百分點，均為近期高位。在調查的21個行業中，有9個行業的主要原材料購進價格指數和11個行業的出廠價格指數高於上月。其中，紡織、化學原料及化學製品、化學纖維及橡膠塑料製品等行業的兩個價格指數升幅最為明顯，反映相關行業市場活躍度有所提升。

10月企業生產經營活動預期指數升至59.3，高於9月0.6個百分點，企業對行業發展信心加快恢復。從行業情況看，紡織、有色金屬冶煉及壓延加工、通用設備、專用設備、汽車等12個行業的生產經營活動預期指數均位於60及以上的高位景氣區間，表明企業對市場預期較為樂觀。

調查結果還顯示，大、中型企業PMI分別為52.6和50.6，均與上月基本持平，運行總體穩定。小型企業PMI為49.4，低於上月0.7個百分點，降至盛衰分界線以下；同時，小型企業新訂單指數有所回落，明顯低於製造業總體水平，顯示出小型企業市場需求尤顯不足。此外，部分調查企業反映，隨着近期境外多國疫情出現反彈，企業面臨進口原料採購周期加長，運輸成本增加等壓力。

至於非製造業商務活動指數為56.2，為年內高位，非製造業復甦步伐有所加快；預期56，前值55.9

綜合PMI產出指數為55.3，前值為55.1。