港府：香港經濟目前谷底整固　外圍不利環境情況持續

財政司司長陳茂波表示，政府不會推出第3輪保就業計劃，又指政府已推出兩輪防疫抗疫基金，料今個財政年度的預計綜合赤字將會增加超過3,000億港元，要穩住經濟不能「一招了」，需審慎行事。

對於財政預算案會否縮減「派糖措施」，他稱現時討論仍言之尚早，但這是其中一個需要考慮的方向。

此外，他指現時香港經濟情況似乎是谷底整固，但未來經濟情況仍取決於疫情，估計內地明年經濟增長若達到預期的7至8%，以及盡快與內地通關，相信對香港經濟有大的助力。

至於通脹掛鈎債券(iBond)，陳茂波透露如反應好可以加推。完成發行iBond後，在年底前會推出新一批銀色債券，根據以往經驗，相關債券的最低息率會較iBond略高。

他預期，政府未來的收入(包括賣地收入等)將會減少，而若疫情反覆，經濟復甦亦要一段時間，社會需要獲得的幫助會多、需求亦會加大，所以政府要採取謹慎態度，「應使則使」，而現時最重要是重啟經濟。

另外，美國總統大選下周舉行，陳茂波認為無論是誰當選，都可會改變對華政策的大方向，因此香港面對外圍不利環境的情況持續。