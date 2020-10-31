世紀新股螞蟻上市添火！滬深交易所勢加劇競爭

如在比較上市規則而言，上海科創板和深圳創業板都支持具有一定規模的特殊股權結構企業、紅籌企業上市，但科創板允許未有盈利的企業發行上市，而創業板在改革初期上市的公司均為盈利企業。

雖然上海證交所的市值比深交所高約1/3，但交易量僅為2/3。同時，外資交易的深圳股票價值是上海的近6倍。螞蟻集團選在上海及香港上市，是對上交所的重大勝利，惟監管機構一再表示會盡速放寬所有國內交易所的規範，往後競爭勢將加劇。

至於未來數月又有數家大型公司將上市，包括汽車製造商吉利汽車，以及中國國際金融公司都選在上海科創板上市，兩地交易所之間的競爭將再次升溫。

植信投資研究院資深研究員張秉文認為，上海科創板推出前，上交所給投資者的印象是國有大中型企業的聚集地。但隨着國企股份制改革接近尾聲，上交所的戰略定位也必然會發生變化。以科創板為契機吸引更多有活力的高新技術企業，不僅能提升上交所業務規模，還能提升交易所在全球金融市場的地位及品牌影響力。

張氏續稱，上海科創板和深圳創業板的註冊制試點，給中國的股票市場注入新活力，未來滬深兩大交易所的競爭也主要將在該兩個板塊中間展開。科創板主要優勢在於其尖端技術及科技創新的市場定位，而創業板可以吸引創新企業和傳統行業的知名企業；兩者各自戰略定位清晰、發展空間廣闊。

而中概股相繼回歸在港上市，分析指出，香港市場的國際化程度更高、資金流動更自由、上市流程也相對成熟，對需要面向海外資本的大型科技公司具吸引力。不過，中國境內上市估值更高、投資者有相似文化背景，也是中資企業不願錯過的理由。

美港資本合伙人人張李衝指出，未來期待可以看到三地市場出現有序競爭，不斷提升中國資本市場的地位和潛力，讓中國的投資者享受到發展的紅利。