世紀新股螞蟻上市添火！滬深交易所勢加劇競爭
2020年10月31日 13:43
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事實上，除螞蟻外，中芯國際(688981.SH)及寒武紀(688256.SH)等重磅科技股相繼於上海科創板掛牌。外電報道，今年以來，上海是僅次於紐約的全球第二大交易所，其首次公開發行(IPO)募集金額為深圳的4.2倍，2019年兩者比值為3.1。
然而，整體而言，上海聚集中國石油(601857.SH)及4大銀行等傳統經濟支柱，金融股權重約佔基準股指3成；但股指回報卻不及定位在中小型增長股的深圳交易所，上海A股市場對外資的吸引力亦遠不如深圳。
如在比較上市規則而言，上海科創板和深圳創業板都支持具有一定規模的特殊股權結構企業、紅籌企業上市，但科創板允許未有盈利的企業發行上市，而創業板在改革初期上市的公司均為盈利企業。
雖然上海證交所的市值比深交所高約1/3，但交易量僅為2/3。同時，外資交易的深圳股票價值是上海的近6倍。螞蟻集團選在上海及香港上市，是對上交所的重大勝利，惟監管機構一再表示會盡速放寬所有國內交易所的規範，往後競爭勢將加劇。
以放鬆上市要求、放寬股票波動幅度為標誌的註冊制改革在上海科創板運行一年後，擴展至深圳創業板。創業板註冊制下的首批公司8月24日上市，800餘隻現有股票也一步跨進20%漲跌停時代。新規下的創業板吸引了生產食用油的新股「集資王」金龍魚(300999.SZ)進駐，並以139億元人民幣的IPO募資規模創下深交所之最。
至於未來數月又有數家大型公司將上市，包括汽車製造商吉利汽車，以及中國國際金融公司都選在上海科創板上市，兩地交易所之間的競爭將再次升溫。
植信投資研究院資深研究員張秉文認為，上海科創板推出前，上交所給投資者的印象是國有大中型企業的聚集地。但隨着國企股份制改革接近尾聲，上交所的戰略定位也必然會發生變化。以科創板為契機吸引更多有活力的高新技術企業，不僅能提升上交所業務規模，還能提升交易所在全球金融市場的地位及品牌影響力。
張氏續稱，上海科創板和深圳創業板的註冊制試點，給中國的股票市場注入新活力，未來滬深兩大交易所的競爭也主要將在該兩個板塊中間展開。科創板主要優勢在於其尖端技術及科技創新的市場定位，而創業板可以吸引創新企業和傳統行業的知名企業；兩者各自戰略定位清晰、發展空間廣闊。
其實，不僅滬深交易所競相改革以吸引投資者，連香港交易所(00388)也頻出新招應對，今年香港先於上海宣布改革基準指數，將阿里巴巴(09988)及小米集團(01810)等納入恒指，還推出追蹤大型科技股的恒生科技指數。
而中概股相繼回歸在港上市，分析指出，香港市場的國際化程度更高、資金流動更自由、上市流程也相對成熟，對需要面向海外資本的大型科技公司具吸引力。不過，中國境內上市估值更高、投資者有相似文化背景，也是中資企業不願錯過的理由。
美港資本合伙人人張李衝指出，未來期待可以看到三地市場出現有序競爭，不斷提升中國資本市場的地位和潛力，讓中國的投資者享受到發展的紅利。