中總：美國要求「香港製造」產品更改產地來源標記不合理

有關香港政府周五(30日)根據世界貿易組織爭端解決機制，正式啟動程序要求處理美國對香港貨品產地來源標記採取的新規定，並要求與美國進行磋商，香港中華總商會對此表示支持，認為相關行動有助保障港商合法商業權益，維護香港的國際地位和聲譽。

該會會長蔡冠深表示，香港是世界貿易組織成員，在「一國兩制」下享有獨立關稅區的特殊地位，美國強行要求「香港製造」產品更改產地來源標記並不合理，長遠更會影響港商對輸美香港產品的安排。

中總認同政府向世貿組織提出申訴，避免港商因關稅增加或輸美商品更改產地來源標籤及包裝而遭受損失。

此外，中總指美國的新規定令港美經貿產生混亂，長遠更將破壞雙方一直保持的良好經貿關係，影響雙邊貿易和商務交流，損害兩地企業和消費者利益。

該會期望政府與業界保持緊密溝通，了解他們在實際操作上遇到的困難，並給予受影響港商適切支援。長遠而言，中總希望政府能協助業界開拓更多元化市場發展空間，探索粵港澳大灣區和「一帶一路」建設、以及內地推進「雙循環」經濟發展所提供的龐大機遇，減低美國制裁措施對港商和香港經濟造成的衝擊。