【另類指標】華爾街關注「特朗普獲勝」網上搜尋量激增　啟示係...

距離美國總統選舉只有數天，民調繼續顯示民主黨候選人拜登的支持度領先現任總統特朗普，不少華爾街大行正就民主黨大勝，俗稱「藍浪」作出投資部署。然而，部分市場人士未有掉以輕心，因為至少在一項指標上，特普朗仍有獲勝機會。

據互聯網搜尋數據顯示，最近幾個月，「Trump win」(特朗普獲勝)的搜尋量增速快過「Biden win」(拜登獲勝)，兩者距離並自3月以來持續擴大。

雖然未清楚這情況是出於希望、恐懼還是預測，但這趨勢呼應一些市場策略員的睇法，即應暫時放下對民主黨大勝的預測，稍後評估一下特朗普連任的可能性。他們提到，2016年爆冷的大選結果顯示，投資者考慮所有可能性是多麼重要。

富國銀行的利率策略師Zachary Griffiths表示，最近市場避險反映投資者雖然意識到財政刺激措施可能即將到來，但不清楚實質方案內容，一切要取決於大選結果，而且「我們的確不知道下周會發生什麼。」

摩根大通策略員團隊本周警告，特朗普意外獲勝可能對美股及美元有利，但會拖累亞洲資產表現，稱有關預測是根據2016年大選結果後的市場走勢所作出。摩通的外匯策略小組也促請客戶採取一些對沖措施，以防萬一。