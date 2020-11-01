郭家耀：百勝中國提高開店目標及恢復派息　有助股價表現

受疫情影響，上半年內地餐飲業普遍業績下滑，百勝中國亦不例外，不過旗下肯德基擁有強大的外送業務，因應市場需求作出反應，通過引入非接觸式外賣服務，並積極推出營銷活動和新產品，與消費者保持良好互動，從而較整體市場恢復得更快。另一方面，疫情過後消費者對食品安全及餐廳環境質量更加關注，市場領導者在此較具競爭力，往後可望進一步增加市場份額，業主亦更傾向與財務實力穩健的品牌合作，開店地點的選擇將會更多。

百勝中國日前公布第3季淨利潤4.39億美元，按年增長96.9%。期內，總收入23.48億美元，按年增加1.2%。期內系統銷售額按年增加1%，其中肯德基和必勝客分別下降1%和6%。同店銷售額按年下降6%，其中肯德基和必勝客分別下降6%和7%。季內共開設312家新店，截至9月底，門店總數達到10,150家。餐廳利潤率為18.6%，較去年同期上升0.9個百分點。

公司表示，第3季整體經營狀況按季有所改善，集團通過調整成本結構和提高生產效率，提升餐廳利潤率。百勝亦更新2020財年目標，預期共開設超過900家新店，較之前800至850家的目標有所增加，主要因為肯德基門店擴張加速以及包含黃記煌新建門店，資本支出預期將在5億至5.5億美元之間。公司的銷售和利潤率強勁增長，並提高開店目標及恢復派息，應有助股價表現。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)