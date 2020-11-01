陳政深：京東短中長線均具催化劑

港股周五(30日)午後急跌，惟總算未有失守24,000點整數關口，雖然港股跌穿了多個支持位，恒指位處24,300點的20天平均線亦告失守，但10月份仍有逾2%的升幅。參看周線圖，恒指已連升4周，逼近50周線遇上阻力，由於恒指24,800點屬形態阻力區，難以一舉升破，指數出現較大幅度之回吐亦屬正常。只要本周走勢喘定，整固過後可望再向上突破。

國家發改委副主任寧吉喆表示，「十四五」時期將全面促進消費，順應消費升級的趨勢，促進消費向綠色、健康、安全發展，鼓勵消費新模式新業態發展，同時，亦發展無接觸式交易服務，促進線上線下消費融合發展。簡而言之，未來5年，消費於經濟增長中的帶動作用將持續增加，而網購的發展亦是勢不可當，利好電商的長遠前景。

此外，京東亦可望受惠未來分拆京東健康，中線亦有潛在的催化作用。技術上，京東9月初創新高後回吐，並一直處於整固狀態，在10月重上300港元以上水平，目前處於儲力再上階段，市況改善後可望突破，現價收集具不俗值博率。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

(筆者為註冊持牌人士，關連人士持有阿里、騰訊、美團及京東權益)