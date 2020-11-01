鄺紫珊：市場波動環境下　建議多元化組合配置

歐美疫情持續升溫，讓疫情的風險又再提高，加上美國總統大選及紓困方案都均影響全球投資市場走勢，預期美股近期的震盪已是在所難免。自疫情爆發以來，各國央行的量化措施與啟動收購計劃，在資金充裕的市場環境下，歐美市場都走高，而美股更是屢創新高。

在市場波動的環境下，建議以多元化組合配置，也不建議太進取，其中也可利用避險商品去對抗市場的動盪氣氛。避險商品可包括「避險貨幣」，即有關貨幣不易受政治、戰爭及市場波動等因素影響，且流動性高，以達致最大限度的風險管理。可以考慮的避險貨幣主要有美元、日圓及瑞士法郎，其中美元為全球最主要的交易結算貨幣，也是外匯市場中的重要避險資產。

美國國債也被喻為不會違約及被公認為安全性的無風險性資產。若不幸遇到系統性風險出現，股市產生較大波動時，債市往往相對能成為資金停泊的避難所。而國際市場上不論美元或是美國國債的交易單位也是以百萬美元計，投資者可以直接考慮買入美元及國債的交易所買賣基金(ETF)等投資商品並納入資產配置，作為長期避險工具。

另一種避險商品是反向型ETF，即與指數呈反向表現之標的。當市場下跌時，就是沽空型ETF上升的時候，故即使在高位遇到市場下跌，也有機會藉由反向ETF的上升對沖整體投資部位的損失，並在市場下跌時反能獲得回報。美國的標普500指數及納斯達克100指數都有對應的反向操作ETF。

另外，黃金目前於短線雖仍有不確定性因素，但市場避險情緒可有機會推升金價，黃金與主要股市在風險偏好上處於相反勢，在低利率環境中更增加其避險價值。美國股市避險標的相當多元化，及高流動性，可在配置上提高組合以抗震避險。投資者宜選定適合的避險方式，為資產作好風險管理。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊