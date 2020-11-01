陳樂怡：內需消費股為第4季重點投資主題
2020年11月01日 08:45
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臨近美國總統大選，加上歐美疫情惡化，市場避險情緒增強，推動美匯指數重上93水平以上，資金流向不利新興市場。預計部分投資者選擇事前獲利避險，待美國總統大選塵埃落定之後再作新資金部署，因此港股短期內難向上突破。投資者宜留意大市波動風險，恒指主要支持24,000點。
由於新冠肺炎疫情再次成為市場焦點，加上醫藥研發服務供應商(CRO)陸續公布業績。其中，康龍化成(03759)率先公布截至9月底止第3季業績，扣除非經常性損益的淨利潤按年升42.3%至2.44億元。雖然第3季增長較上半年有所放緩，但仍能保持不俗的增長，股價亦在業績公布後進一步上升，反映得到市場認同，有望刺激其他同業股價表現。長遠而言，受惠於環球創新藥高速發展，CRO行業中長線前景亮麗，維持看好藥明系。
鑑於海外疫情轉差，出口市場反覆不穩，加上內地致力鼓勵內需，內需消費股為第4季重點投資主題。季節性因素方面，內地預計今年將會迎來較以往寒冷的冬季，有助帶來火鍋行業及冬季服裝需求，概念股波司登(03998)已率先炒起。部分高估值餐飲股龍頭如九毛九(09922)、海底撈(06862)，消化了十一長假期因素後，由高位回順，近期走勢相對落後，值得留意。
另外，百勝中國(09987)第3季核心品牌肯德基和必勝客同店銷售跌幅較第2季改善，業務表現穩步復甦，盈利優於市場預期，建議收集。
凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡
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