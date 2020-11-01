陳樂怡：內需消費股為第4季重點投資主題

臨近美國總統大選，加上歐美疫情惡化，市場避險情緒增強，推動美匯指數重上93水平以上，資金流向不利新興市場。預計部分投資者選擇事前獲利避險，待美國總統大選塵埃落定之後再作新資金部署，因此港股短期內難向上突破。投資者宜留意大市波動風險，恒指主要支持24,000點。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

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